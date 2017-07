Op de Nieuwe Baan in Laakdal voert men begin augustus op twee plaatsen onderhoudswerken uit. Op 4 en 5 augustus wordt het asfalt van de Nieuwe Baan vernieuwd. De week nadien, van 7 tot en met 11 augustus, vinden er bestrijkingswerken plaats op de Nieuwe Baan tussen de E313 en de rotonde met de N141. Tijdens beide werken geldt er tijdelijk eenrichtingsverkeer en wordt het verkeer in de afgesloten richting omgeleid.

Vernieuwing asfalt: 4 en 5 augustus

Vanaf de rotonde met de Smissestraat/Borgtstraat (N141) wordt het asfalt van de Nieuwe Baan vernieuwd over een lengte van ongeveer 350 meter richting Tessenderlo. Tijdens de asfalteringswerken geldt er eenrichtingsverkeer op de Nieuwe Baan naar Tessenderlo. Het verkeer richting Laakdal volgt een omleiding via de Schoterweg/ Tessenderloseweg, Diestse Baan (N127) en de Vorstse Baan/Steenbergen/Smissestraat (N141). Fietsers worden in beide richtingen omgeleid via de Veldstraat, Kerkstraat en de Schoterweg.

Bestrijkingswerken: 7 tot en met 11 augustus

Op de Nieuwe Baan tussen de het op- en afrittencomplex Geel-Oost van de E313 en de rotonde met de Smissestraat/Borgtstraat (N141) wordt het wegdek afgefreesd en vervolgens een nieuwe bestrijking aangebracht. Ook tijdens de bestrijkingswerken geldt er tijdelijk eenrichtingsverkeer, richting de rotonde. Het verkeer richting de E313 wordt omgeleid via de Borgtstraat/Meerlaarstraat (N141), Geelsebaan/Kiezel (N126) en de Biezenhoed/Vezemeer. De op- en afritten van het complex Geel-Oost (nr. 24) blijven steeds open. Fietsers worden in beide richtingen omgeleid via de Smissestraat/Steenbergen (N174), Langedijk/Oude Vorstseweg, Kerkhofweg en de Steenweg op Meerhout.

Bij regenweer bestaat de kans dat de planning nog gewijzigd wordt.