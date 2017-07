Rond de volgende jaarwisseling wordt de Goorseweg in Kasterlee heraangelegd. Vanaf de tunnel tot aan het kruispunt met ’t Zand, wordt de huidige asfalt uitgebroken en wordt een tweesporenweg in beton aangelegd met een groene tussenstrook. Enkele bewoners stelden de vraag of ook tussen Koningshof en ’t Zand verkeersremmende maatregelen mogelijk zijn. Daarom wordt een proefopstelling met twee wegversmallingen gezet. Deze wordt na twee maanden met de bewoners geëvalueerd.