De brandweer moest zondagavond uitrukken voor een brand in een vrijstaande garagebox in de Kapellekensstraat in St-Jozef Olen. De oorzaak is nog niet bekend, maar brandstichting wordt door de brandweer niet uitgesloten.

Amai. Uit bed gebeld door buren ? Geplaatst door Jochen Vandeven op zondag 23 juli 2017