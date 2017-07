De brand in een garagebox in de Kapellekensstraat in St-Jozef Olen werd veroorzaakt door een slecht gedoofde sigaret. Omdat er geen elektriciteit in de garage lag, ging men vanuit van brandstichting. In de garagebox waren meubelen gestockeerd en die gingen allemaal verloren. Een jongeman van 19 uit Geel was op camerabeelden van een buurman te zien. Hij werd maandag opgepakt en door de onderzoeksrechter verhoord. Hij bekende de feiten en werd weer vrijgelaten. De jongeman was een vriend van de kleinzoon van de eigenares van de garagebox. Hij had afgesproken met de kleinzoon in de garagebox, maar die kwam maar niet opdagen. De jongeman verliet na enige tijd de garagebox. De eigenares van de garagebox is er zeker van dat de brand niet opzettelijk was.