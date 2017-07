Kasterlee schonk aan zijn Roemeense partnergemeente Acatari een huisvuilwagen van de gemeente. Die werd vorig jaar buiten dienst gesteld. Woensdagavond vertrokken twee personeelsleden van de technische dienst van Acatari vanuit Kasterlee naar Roemenië. Jef Van Meerbergen, voorzitter van het Murgesticomité, verzette heel wat werk om de verzekering, de transitplaat en de wegentaks in België, Nederland en Duitsland in orde te brengen. Burgemeester Ward Kennes wenstte de Roemenen een veilige reis en hoopt dat de wagen nog lang dienst mag doen in het Roemeense partnerdorp van Kasterlee.