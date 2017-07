Door een inspectie van De Vlaamse Waterweg gaat in Meerhout de brug van Kiezel over het Albertkanaal volgende maandag en dinsdag twee dagen toe voor het verkeer. Er geldt een omleiding. Het doorgaande verkeer moet daarom twee dagen lang een omleidingsroute volgen. Die loopt via Kiezel-Eindhoutsebaan-Nieuwe Baan -Hezemeer en Biezenhoed en dit in beide richtingen. Ook vervoersmaatschappij De Lijn volgt deze omleiding.