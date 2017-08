Het gemeentebestuur van Olen roept landbouwers op om aangifte te doen van de schade die ze opliepen aan teelten tijdens de droogte in april, mei en juni. Je moet zelf het initiatief nemen om contact op te nemen met de dienst Mens en Ruimte in het Boekelhuis. Je brengt de lijst van percelen, oppervlakte en teelt mee en de schatting van de geleden schade in procent. Er komt dan een schattingscommissie langs voor een voorlopige schadevaststelling. Een definitieve schadevaststelling gebeurt net voor de oogst. Enkel bij de definitieve schadevaststelling kan beroep gedaan worden op de experten van het Departement Landbouw en Visserij. De aangifte moet uiterlijk op 8 augustus binnen zijn bij de dienst mens en ruimte.