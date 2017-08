Een man van 36 uit Olen zit opnieuw in de cel. Hij werd al eens aangehouden op 14 mei op verdenking van zware diefstal en inbreuken op de drugswetgeving. De zware diefstal had betrekking op een inbraak in een appartement in aanbouw in Geel. Hij stal er samen met twee kompanen een verstekzaag. Het trio werd later die avond in hun bestelwagen tegen gehouden door de politie. Op 28 juni werd de Olenaar in dat dossier onder voorwaarden vrijgelaten. Eén van die voorwaarden was dat hij zich niet meer met drugs mocht inlaten, maar die voorwaarde heeft hij geschonden. Hij is daarom opnieuw aangehouden voor inbreuken op de drugswetgeving. Dinsdag beslist de raadkamer over zijn verdere aanhouding.