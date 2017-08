De finaliste van Mijn pop-up restaurant 2016, Miette Dierckx uit Laakdal startte de Mexicaanse zomerbar Villa Loco in het oude gemeentehuis van Eindhout. De pop-up is de voorbode van een wedstrijd voor jonge ondernemers. Terwijl Miette de zaak in het oude gemeentehuis openhoudt, kunnen ze een kijkje komen nemen. De gemeente Laakdal biedt jonge ondernemers de kans om in het oude gemeentehuis van Laakdal een jaar lang een nieuwe zaak op te starten. Schepen van lokale economie Gerda Broeckx hoopt zo dat de jonge kandidaat ondernemers het gebouw beter naar waarde kunnen inschatten met een bedrijf in werking.