Het vroegere snelheidsregime op de Zuiderring in Mol wordt opnieuw ingevoerd. Dit betekent dat de borden 70 km per uur voor elk kruispunt verdwijnen en dat het algemene snelheidsregime opnieuw 90 km per uur wordt. Het Molse gemeentebestuur hoopt dat het Ministerieel Besluit snel ondertekend wordt én dat de nodige signalisatieaanpassingen aansluitend plaatsvinden. Waarschijnlijk gebeurt dit in de loop van september zal. Tot dan blijven de bestaande snelheidsborden van kracht.