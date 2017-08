De definitieve cijfers van 2016 voor toerisme zijn positief voor de Kempen. De invloed van de terreuraanslagen in ons land was in onze streek veel kleiner omdat bij ons vooral binnenlandse toeristen te gast zijn. Het totale aantal overnachtingen steeg zelfs, met 7,5%. Wat wel opvalt is dat de hotels een lichte daling kennen terwijl B&B's en campings erop vooruit gaan.