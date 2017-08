Vijf illegale vreemdelingen werden door de politie opgepakt bij een firma aan de Hagelberg in Olen. Ze hadden zich verstopt in de laadruimte van een vrachtwagen. De truck was eerder op de dag vertrokken in de haven van Zeebrugge. Toen de bestuurder was aangekomen en de laadruimte opende, zag hij plots de vijf vreemdelingen zitten. De vijf dachten dat ze in Groot-Brittannië waren aangekomen. Maar de vrachtwagen was niet de ferry ingereden, maar reed wel het binnenland in.