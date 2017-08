Op de gevel van het oude rusthuis De Berk in Meerhout is een muurschildering verschenen van een oude vrouw die haar middenvinger opsteekt. De timing is niet toevallig, want volgende maand opent een kunstenfestival op de locatie. Wie het werk gemaakt heeft, weten ze naar eigen zeggen bij de organisatie ook niet. Het oude rusthuis staat al een paar jaar leeg en wordt binnenkort afgebroken. Maar eerst organiseert de vzw Tarmac er het kunstenfestival Tarmax, met hedendaagse kunst, muziek en performances. Dat vindt plaats drie weekends lang, van zaterdag 23 september tot en met zondag 8 oktober. In de gastenkamers, de gangen en de gemeenschappelijke ruimtes zullen zo'n 100 kunstenaars installaties maken.