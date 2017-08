Seppe Bouquillon trekt volgend jaar de CD&V-lijst in Olen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij is al twee jaar burgemeester in Olen. In het begin van deze legislatuur was afgesproken dat Bouquillon dit jaar de burgemeesterssjerp zou overnemen van Marcel Bellens. Maar door een plotse ziekte van Bellens gebeurde de wissel al vorig jaar.