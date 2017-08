Pidpa begint waterleidingen in Olen te spoelen vanaf eind augustus of begin september. De werken nemen enkele maanden in beslag. De bewoners van de betrokken woningen worden minstens drie werkdagen voor aanvang verwittigd. De werken zijn nodig om de kwaliteit van het drinkwater op lange termijn te blijven garanderen. Drinkwatermaatschappij Pidpa raadt af om tijdens de spoelwerkzaamheden water af te nemen om te vermijden dat opgewoelde deeltjes in de binneninstallatie terecht komen.