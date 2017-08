Meerhout start in januari volgend jaar de campagne 'Meerhout stopt met roken'. In de schoot van 'Vlaanderen stopt met roken' wil de kattengemeente via groepssessies zoveel mogelijk rokers overtuigen om het roken te laten, en hen via workshops te leren hoe ze dat stap voor stap kunnen doen. Die rookstopcursus bestaat uit een algemene infosessie, gevolgd door acht groepssessies onder begeleiding van een tabakoloog.

Nogal wat rokers willen stoppen met die kwalijke gewoonte, maar slagen daar op hun eentje niet in. Door samen in groep de stap proberen te zetten, blijkt uit ervaring dat de motivatie groter is. Tijdens de Kattenfeesten op het dorpsplein kregen de bezoekers informatie over de aanpak, de gezondheidsaspecten van (stoppen met) roken, en het financiële voordeel dat het laten van sigaretten met zich mee brengt.