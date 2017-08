De recentste bloedinzameling van het Rode Kruis in Meerhout kende weer meer dan honderd bloeddonoren. Maar om het voortbestaan te verzekeren, zijn er dringend helpende vrijwilligers nodig. Het Rode Kruis had tot twee jaar geleden een volwaardige afdeling in Meerhout, maar die ging aan een gebrek aan voldoende medewerkers ten onder. Sindsdien zorgt het Rode Kruis Geel voor de broodnodige ondersteuning. Wie zich geroepen voelt om het vrijwilligersteam bij de bloedinzamelingen in Meerhout te versterken, kan contact opnemen met het Rode Kruis Geel. Vier avonden per jaar strijkt het Rode Kruis in de sportzaal van basisschool Duizendpoot in Meerhout neer om bloed, plasma en bloedplaatjes in te zamelen. Gemiddeld zakken zo'n 120 donoren uit de gemeente en omgeving naar het inzamelmoment af om hun bijdrage te leveren.