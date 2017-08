Sinds dinsdag ligt de rollercoaster 'Typhoon' stil in pretpark Bobbejaanland. Vorige week dinsdag zijn twee karretjes van deze attractie tegen elkaar gebotst. Vijf personen raakten toen gewond. Twee werden met de ziekenwagen afgevoerd naar het ziekenhuis met nekklachten, zegt men bij Bobbejaanland. De verwondingen vielen mee, want de twee afgevoerde bezoekers kwamen naar verluidt terug naar het pretpark na hun bezoek aan het ziekenhuis. Hoe het ongeval gebeurd is, wordt nu verder onderzocht en daarom werd de attractie stilgelegd. De oorzaak is bijna gekend en het toestel moet terug gekeurd worden. Het pretpark hoopt dit weekeinde de Typhoon terug te openen.