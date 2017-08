Bezoekers van Bobbejaanland in Lichtaart kunnen opnieuw plaatsnemen in de achtbaan Typhoon. De spectaculaire attractie was sinds vorige week dinsdag gesloten na een ongeval. Twee karretjes botsten in het eindstation op elkaar waardoor er vijf lichtgewonden vielen. Bobbejaanland liet het incident grondig onderzoeken. De directie van Bobbejaanland verontschuldigde zich voor de sluiting maar benadrukte dat veiligheid centraal staat.