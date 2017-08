Jeugdhuis De Faar in Meerhout kreeg donderdagavond 24 augustus twee inbrekers over de vloer. Ze werden op heterdaad betrapt en namen te voet de vlucht. Ze stalen persoonlijke spullen van jeugdhuisbezoekers en die werden tijdens de vlucht weggegooid. Aan de hand van een beschrijving vond de politie één van beiden en arresteerde hem. Het gaat om een twintiger uit Nederland. De verdachte kwam voor de onderzoeksrechter die hem aanhield. Het achtergelaten voertuig werd in beslag genomen.