Op donderdag 31 augustus wordt een nieuwe bestrijkingslaag aangebracht op het stuk van de Nieuwe Baan tussen de rotonde met de Borgtstraat (N141) en de E313. Als het weer meezit zijn de werken nog diezelfde dag klaar zijn. Tijdens de uitvoering van de bestrijkingswerken geldt er tijdelijk éénrichtingsverkeer op de Nieuwe Baan richting de rotonde.

Het verkeer richting de E313 wordt omgeleid via de Borgtstraat/Meerlaarstraat (N141), Geelsebaan/Kiezel (N126) en de Biezenhoed/Vezemeer. De op- en afritten van het complex Geel-Oost blijven altijd open. Fietsers worden in beide richtingen omgeleid via de Smissestraat/ Steenbergen, Langedijk/Oude Vorstseweg, Kerkhofweg en de Steenweg op Meerhout.

Tijdens de werken en ook in de week nadien geldt er tijdelijk een maximumsnelheid van 30 km/u op de Nieuwe Baan om steenslag te vermijden. De wegmarkeringen op het nieuwe wegdek worden ongeveer twee weken na afloop van de werken aangebracht. De nieuw aangebrachte bestrijkingslaag moet immers voldoende uitgehard en ingereden zijn.