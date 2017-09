Het gemeentebestuur van Laakdal heeft een derdebetalersregeling van 40% bij aankoop van een abonnement van vervoersmaatschappij De Lijn. Een goede zaak voor de ouders waarvan de kinderen naar de middelbare scholen gaan in de buurgemeenten. Want het is een kostelijke zaak voor hen, dat zegt schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid Frank Sels in Laakdal. Op de Buzzy Pass betalen ouders uit Laakdal zelf maar 122euro en 40 cent per jaar, dankzij de tussenkomst van de gemeente Laakdal. Zo bespaart men 81 euro en 60 cent op een jaarabonnement. Als er meerdere jaarabonnementen gekocht worden met eenzelfde startdatum, dan krijgt het tweede kind in het gezin 20% gezinskorting. Vanaf een derde jaarabonnement betaalt men slechts 52 euro. Ook bij het aankopen van een omnipas, een abonnement voor de reizigers tussen 25 en 64 jaar, geniet men van 40% gemeentelijke tussenkomst in Laakdal.