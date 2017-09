Olen investeert in twee nieuwe schoolbussen. De bussen die momenteel rondrijden hebben hun beste tijd gehad. Van de nieuwe schoolbussen biedt één plaat aan 55 personen en de andere aan 33. De totale investering bedraagt zo'n 350.000 euro. Olen is één van de weinige gemeenten die het vervoer van schoolkinderen in eigen beheer heeft. De nieuwe bussen gaan in de loop van het nieuwe schooljaar de baan op.