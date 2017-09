Het voormalige parochiecentrum aan de Geelsebaan in Kasterlee wordt afgebroken. Er is met de Dekenale Werken Kempen en de parochie St-Willibrordus Kasterlee een principe overeenkomst afgesloten om het geheel voor 30 jaar aan de gemeente in erfpacht te geven. Het perceel moet wel als groen gebied ingericht worden. Ook het plaatsen van een monument of een speeltuig behoren tot de mogelijkheden. Het is de bedoeling om de erfpachtovereenkomst in het najaar aan de gemeenteraad van Kasterlee voor te leggen. Burgemeester Ward Kennes is tevreden met de beslissing van de parochie, omdat ze niet kiest voor het snelle en het grote geld, maar wel voor een maatschappelijke meerwaarde en een dienst aan de lokale gemeenschap. Het voormalige Parochiecentrum verloor zijn functies nu het nieuwe Ontmoetingscentrum en cafetaria De Pit hun deuren openden het afgelopen weekeinde. Jarenlang was het PC de draaischijf van het Kastelse sociaal-cultureel leven.