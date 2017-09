Het grasplein achter het gemeentehuis van Meerhout wordt op zondag 10 september omgetoverd tot een gezellige streekproductenmarkt van 10u. tot 15u. met lekkers uit de regio. Deze eerste streekproductenmarkt is een initiatief van de trekkersgroep FairTradeGemeente. Zij willen hiermee de consumptie en de productie van duurzame producten uit eigen streek promoten.

Het fairtradeverhaal kende zijn start met de ondertekening van de resolutie FairTradeGemeente op 17 mei van dit jaar. Door deze ondertekening geeft Meerhout te kennen dat er bij de aankoop van producten altijd aandacht zal zijn voor de prijs die de producenten in de ontwikkelingslanden voor hun product krijgen en de arbeidsomstandigheden. Voor koffie en suiker doet de gemeente beroep op leveranciers die worden gecertificeerd door een keurmerk van eerlijke handel zoals Fairtrade Belgium, Fair For Life en Ecocert fairtrade of een alternatieve handelsorganisatie zoals Oxfam Wereldwinkels.

Ondertussen telt Meerhout een tiental handelaars, horecazaken en organisaties die mee in het verhaal zijn gestapt en fairtradeproducten aanbieden. Ook de drie Meerhoutse basisscholen hebben zich ondertussen ge├źngageerd. In april ondertekenden ze alle drie een verklaring op eer. Tijdens de streekproductenmarkt vindt de uitreiking plaats van de titel Meerhout FairTradeGemeente.