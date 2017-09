Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois kent een premie van bijna 700.000 euro toe voor de verdere de restauratie van de voormalige stoomzagerij in Vorst-Laakdal. De zagerij is al van 1993 beschermd maar zeven jaar geleden werd de bescherming gedeeltelijk opgeheven. Het gedeklasseerde gedeelte, dat in verval was geraakt, werd gesloopt. De drie waardevolle stenen fabriekshallen en de schoorsteen bleven wel bewaard. Laakdal wil er nu een ontmoetingsruimte van maken, met onder meer een fietsverhuurdienst en een horecazaak.