Eerder deze week stelde Meerhout en de lokale kerkelijke overheid het ontwerp van kerkenplan voor. Dat plan bepaalt welke van de vier kerken in Meerhout zeker wordt behouden voor de eredienst en voor welke kerken er mogelijk een andere toekomst wordt voorgesteld. De opmaak van een kerkenplan is een verplichting van de Vlaamse overheid voor elke gemeente die nog aanspraak wil maken op subsidies voor restauratie- of onderhoudswerken aan kerken. Voor 2030 verandert er in Meerhout niet veel. De St-Trudokerk in het centrum en de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Gestel blijven volledig en zonder einddatum behouden voor erediensten. Voor de St-Jozefkerk in Berg wordt over drie jaar een evaluatie gedaan, waarbij de verdere bestemming vanaf 2030 wordt bekeken. De St-Bavokerk in Zittaart blijft tot 2030 behouden voor erediensten. Na 2030 moet er een herbestemming aan het gebouw of de gronden moeten gegeven worden. Daarbij is afbraak van het gebouw niet uitgesloten.