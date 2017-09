Vanaf woensdag 20 september voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plaatselijk werken uit op de Diestse Baan (N127) in Veerle-Laakdal. Ter hoogte van de oversteek aan basisschool De Wissel wordt het wegdek en het fietspad lokaal vernieuwd. De Diestse Baan blijft tijdens de werken open in beide richtingen, maar ter hoogte van de werfzone moet het verkeer beurtelings passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten.



Op de Diestse Baan zijn de betonstraatstenen van het wegdek versleten en verzakt ter hoogte van de voetgangersoversteek aan basisschool De Wissel. Voor omwonenden zorgt dit ook voor geluidsoverlast. AWV gaat nu ter hoogte van het zebrapad over een afstand van ongeveer 50 meter het wegdek vernieuwen. Ook de fietspaden ter hoogte van de oversteek worden mee aangepakt. De klinkers worden opgebroken en vervangen door asfalt. De huidige inrichting van de weg met middeneiland en afscheiding tussen rijweg en fietspad blijft wel behouden.



De werken beginnen op woensdag 20 september en gaan, als het weer meezit, op dinsdag 26 september afgerond worden. Tijdens de werken blijft de Diestse Baan altijd open in beide richtingen, maar ter hoogte van de werfzone moet het verkeer beurtelings passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten. Fietsers kunnen ook altijd over een doorgang beschikken.