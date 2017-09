Met het project ‘Vermist@Kasterlee’ wil het gemeentebestuur mantelzorgers helpen snel en efficiënt te reageren bij onrustwekkende verdwijningen van mensen met geheugenproblemen of (beginnende) dementie. Er wordt ingezet op twee sporen: enerzijds worden mantelzorgers aangespoord om preventief de ‘fiche vermiste persoon’ in te vullen en te bewaren op een duidelijke plaats voor het geval deze persoon vermist raakt.



“Op deze fiche staat heel specifieke informatie”, licht schepen van welzijn Sumati Adriaensen (CD&V) toe, “bijvoorbeeld waar het ouderlijk huis van de vermiste persoon gelegen was en waar hij of zij werkte. Op deze manier kan een zoekactie meteen heel gericht starten.” Daarnaast wordt ook een leidraad aangereikt: “Hierin komt aan bod wat je zelf al kan ondernemen als een persoon vermist is, wanneer je de politie belt of hoe je best reageert als de vermiste persoon wordt teruggevonden.”



Het project ‘Vermist@Kasterlee’ loopt in samenwerking met de Politie Regio Turnhout en de verschillende thuiszorgdiensten. Het kadert in ‘Kasterlee dementievriendelijke gemeente'.

De fiche ‘vermiste persoon’ en de checklists zijn beschikbaar op de gemeentelijke website of kunnen afgehaald worden op de gemeentelijke welzijnsdienst in het Sociaal huis, in het gemeentehuis of bij de politiepost Kasterlee.