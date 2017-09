Het nieuwe speelterrein in de Dr. Jan Van Gorpstraat in Kasterlee werd door kinderen uit de buurt ingewijd. Schepen Gert Storms is fier op deze realisatie en zegt dat om de veiligheid te waarborgen er nu nog netten rondom het speelpleintje staan. Na overdracht van het speelterrein van de Geelse Huisvesting en de Ark naar de gemeente Kasterlee konden de buurtbewoners kiezen uit drie verschillende voorstellen voor de speeltoestellen. Uiteindelijk koos men voor een dubbele schommel, een duikelrek, een draaielement, een glijbaan op talud, klimrel naar de glijbaan en ook een evenwichtsparcours.