Laakdal is voortaan een ‘Hartveilige gemeente’. De gemeente organiseerde samen met het Rode Kruis Laakdal gratis vorming reanimatie en defibrilleren voor het gemeentepersoneel, verenigingen en inwoners. Verder investeerde Laakdal ook in de aankoop van 7 AED-toestellen en een mobiele AED. Een goede stap in de richting om de overlevingskansen bij een hartstilstand gevoelig te doen toenemen, aldus schepen van gezondheid Jurgen Mensch en sportschepen Benny Smets.

Dagelijks krijgen in België ongeveer 30 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Amper 5 à 10 % van hen overleeft. De voornaamste reden hiervoor is het niet of laattijdig opstarten van een reanimatie. Het opstarten van een reanimatie, in combinatie met het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED), heeft echter een zeer groot effect op de overlevingskansen van een slachtoffer.