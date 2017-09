Een militair uit Meerhout riskeert een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar nadat hij in juni van vorig jaar een bus van De Lijn liet crashen. Hij gaf de chauffeur klappen en trok aan het stuur. Hij ging door het lint toen de buschauffeur niet stopte aan zijn gewenste halte aan de kerk van Gestel omdat hij te laat op de bel had gedrukt. De buschauffeur vroeg vrijdag een morele schadevergoeding van 1.250 euro. De militair verscheen een half jaar geleden al eens voor de correctionele rechter in Turnhout. Die besliste toen om hem te onderwerpen aan een maatschappelijk onderzoek. Op basis van dat onderzoek vraagt het parket nu een voorwaardelijke celstraf van een jaar, gekoppeld aan een cursus agressiebeheersing.  Het vonnis van de correctionele rechtbank in Turnhout volgt op 20 oktober.