Een boete van om en bij de 73.700 euro laat Olen vallen die het eerder oplegde aan een aannemer. Die legde vorig jaar in Heibloem en omgeving nieuwe riolering aan. De werken liepen uit. Daarom besloten de opdrachtgevers Aquafin en het gemeentebestuur van Olen de zogenaamde 'vertragingboete' toe te passen. De aannemer ging in het verweer en voerde aan dat de opdrachtgevers hadden getreuzeld met het goedkeuren van technische fiches van de gebruikte materialen. Volgens de aannemer een reden voor vertraging en zelfs grond om zelf een schadevergoeding te eisen. Beide partijen hebben nu een dading afgesloten waarin de opdrachtgevers de boete laten vallen en de zaak wordt afgesloten. Sp.a oppositieraadslid Gert Wouters zegt dat de bewering van de aannemer geen steek houdt en wordt er geprocedeerd ofwel is Aquafin en het studiebureau mee verantwoordelijk en moet Olen niet alles dragen. Burgemeester Seppe Bouquillon zegt dat naar de rechtbank trekken 4 tot 5 jaar duurt en de kans is reëel dat men geen 100% gelijk gaat krijgen.