Twee personen kwamen zaterdagnacht bij een zwaar ongeval op de E313 om het leven. Twee anderen raakten gewond. Een wagen, die in de richting van Antwerpen reed, slipte ter hoogte van Oevel en belandde tegen een boom nadat het eerst botste tegen een vangrail en dan overkop ging. Waarschijnlijk verloor de bestuurder de controle over het stuur op het gladde wegdek. De snelweg was vanaf de uitrit Geel-West meer dan drie uur afgesloten voor het verkeer, meldt het Vlaams Verkeerscentrum op Twitter.

#E313 Ongeval Geel-West → Antwerpen: de snelweg is afgesloten thv uitrit 23 "Geel-West". Volg de letter "G". https://t.co/7NHTCUoS82 pic.twitter.com/RDwc0lANKh — Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 7 oktober 2017