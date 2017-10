Het internationale punkfestivel Groezrock in Meerhout wordt volgend jaar niet gehouden. De organisatie besliste om een sabbatjaar in te lassen. De afgelopen 25 jaar werd het festival georganiseerd door tientallen vrijwilligers. Voor sommigen van hen wordt het jaar na jaar moeilijker om die inzet te combineren met hun dagelijks leven. Het lukte de organisatie niet om met de verminderde mankracht al voor volgend jaar een vervolg te breien aan de succesvolle 26ste editie van dit jaar. Toch is uitstel, geen afstel. Groezrock komt er zeker in 2019 in het vertrouwde weekend in april en de organisatie plant ook een indoor editie voor eind 2018.

