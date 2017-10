Bruno Peeters van N-VA diende zijn ontslag in als gedeputeerde voor personeel, toerisme, sport, recreatie- en groendomeinen. Zijn persoonlijke situatie laat hem niet langer toe zijn mandaat volluit uit te voeren. Bruno Peeters uit Oud Turnhout startte zijn eerste mandaat als gedeputeerde in december 2012. De partij gaat intern een opvolger aanduiden. Peeters zet in tussentijd zijn mandaat verder. Hij blijft wel zetelen als provincieraadslid en als gemeenteraadslid in Oud Turnhout.