Inbrekers drongen binnen via een gat in het dak bij de Spar in Eindhout. De daders drongen in de nacht van woensdag op donderdag rond twee uur naar binnen. Volgens de eigenaar zijn ze anderhalf uur in de winkel geweest zonder dat het alarm afging en waren ze blijkbaar goed op de hoogte van het alarmsysteem. Rond 3u30 kreeg de uitbater een melding dat er iets aan de hand was met de koeling. Op camerabeelden zie je de daders de voorraadkast met sigaretten leegroven. Het is de tweede keer in minder dan een jaar tijd dat de winkel bezoek kreeg van inbrekers. In november vorig jaar drong een dief op klaarlichte dag het kantoor van de Spar binnen en plunderde de kluis.

INBREKERS BIJ SPAR EINDHOUT!!! Vannacht zijn wij het slachtoffer geweest van 3 inbrekers. De laffaards zijn langs het... Geplaatst door Spar Eindhout op donderdag 12 oktober 2017