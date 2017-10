Vanaf maandag tot en met woensdag wordt er gewerkt in de Puntstraat in Olen. Tijdens die werken is er in die straat alleen éénrichtingsverkeer toegelaten vanuit Neerbuul richting Geelseweg. Het verkeer vanuit Onze Lieve Vrouw Olen kan gedurende 3 dagen niet meer richting Neerbuul rijden, maar moet via de Geelseweg de omleiding volgen richting Herentals. Twee maanden geleden begonnen de werken aan de heraanleg van de N13 tussen Geel en Herentals