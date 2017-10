Vanaf eind oktober wordt op de Geelseweg of de N13 in Olen tussen Gerheze en Gerheiden langs beide kanten op het fietspad gewerkt.Tot eind november is er geen doorgang meer voor de fietsers op de Geelseweg. Je moet als fietser een omleiding volgen via het jaagpad. Voor het autoverkeer verandert er niets en blijft men in één richting rijden naar Herentals.