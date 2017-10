Een man van 33 uit Mol werd donderdag veroordeeld voor inbreuken op de racismewet. Hij had 21 Joodse kinderen beledigd en bedreigd toen die drie jaar geleden een uitstap maakten naar het Glazen Huis in Lommel. De dertiger zit momenteel in de gevangenis. Hij kreeg 15 maanden cel, met uitstel voor de helft, en 1.200 euro boete met uitstel voor de helft.