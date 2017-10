Op de E313 gebeurde een zwaar verkeersongeval ter hoogte van Geel-Oost in de richting van Hasselt. Rond 7u40 werd een terreinwagen met paardenaanhangwagen achteraan aangereden door een zware BMW. De terreinwagen begon te slingeren en ging over de kop. De passagier werd uit de auto geslingerd. De vrouw van 24 werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De andere betrokkenen van het ongeval kwamen er met lichte verwondingen af. Een verkeersdeskundige kwam er ter plaatse om de precieze omstandigheden in kaart te brengen. Het ongeval zorgde een tijdlang voor verkeershinder.

#E313 richting Hasselt een ongeval in Geel-Oost. De rechterrijstrook is versperd. — Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) October 22, 2017