Symphatisanten van Groen Laakdal fietsten met stokbroden een uur op en neer in de Veldstraat in Vorst. Ze bonden de broden van een meter dwars onder hun bagagedrager, zodat ze opzij van de fiets staken. Volgens de partij Groen zegt het verkeersreglement dat auto's een meter afstand moeten bewaren wanneer ze een fietser voorbijsteken. Met de actie wijzen ze op de verkeersonveiligheid in de straat. De Veldstraat is smal en er zijn fiets- en voetpaden, waardoor auto's elkaar maar nipt kunnen kruisen. Twee weken geleden ging in de Smissestraat in Vorst de tweede fase van de heraanleg in en is de weg volledig afgesloten. Het lokaal verkeer moet een omleiding volgen via de Veldstraat die parallel loopt met de Smissestraat. Tijdens de gemeenteraad van morgenavond stelt Groen voor om een deel van de Veldstraat tijdelijk om te vormen tot fietsstraat.