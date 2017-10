Het fietspad op de Herentalsesteenweg wordt van 23 oktober tot 22 december afgesloten tussen de Kastanjelaan en de Olmenlaan. Enkel fietsers en voetgangers moeten een omleiding volgen via Kastanjelaan - Larikslaan - Olmenlaan. Later deze maand wordt ook nog tijdelijk een bijkomend stuk van het fietspad langs de Herentalsesteenweg niet toegankelijk. Dan is er een grotere omleiding voorzien enkel voor fietsers en voetgangers. Momenteel worden er rioleringswerken uitgevoerd.