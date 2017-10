90 teams namen deel aan de tiende editie van de Pompoenregatta. In een uitgeholde pompoen leggen teams van vier beurtelings een afstand van ongeveer 100 meter af op de vijver van het domein Ark van Noë in Lichtaart. Het unieke spektakel lokte ondanks het slechte weer toch heel wat toeschouwers. De deelnemers werden onderverdeeld in reeksen voor dames, heren, jeugd en gemengde teams. Per reeks werd het snelste team tot winnaar bekroond.