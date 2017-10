De lokale politie gaat voortaan extra controles uitvoeren op de Geelseweg of de N13 in Olen. De voorbije week kreeg men verschillende meldingen binnen over bestuurders die de signalisatie negeren en spookrijden op de Geelseweg in Olen. Door het toezicht te verscherpen, hoopt het gemeentebestuur van olen deze onveilige situatie een halt toe te roepen.