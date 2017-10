Voortaan is 70 km/u de nieuwe snelheidsbeperking op de Turnhoutsebaan of de N19 tussen Kasterlee en Turnhout. Het is de eerste maatregel om de verbindingsweg veiliger te maken. Later dit jaar komen er ook nog verkeerslichten aan het kruispunt met Kleinrees. Dit voorjaar gebeurde er nog een dodelijk ongeval met fietsers die de Turnhoutsebaan overstaken.