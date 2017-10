Een man van 67 jaar viel uit de attractie Aztek Express in pretpark Bobbejaanland in Lichtaart. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. Het ongeval gebeurde zaterdagnamiddag rond drie uur. Bij het instappen van de attractie viel de man tussen twee gondels, waardoor hij naar beneden viel. De attractie stond op dat moment stil. De Aztek Express bljft het ganse weekeinde dicht.