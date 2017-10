Het vuur aan de garage van het KLJ-lokaal in de Kerkstraat in Tielen flakkerde maandag even op om 8 uur. De brandweer rukte opnieuw uit naar het KLJ-lokaal in Tielen. Een voorbijgangster merkte op dat er opnieuw rook opsteeg uit de wagen. Alles was snel onder controle.

Zondagavond brandde een garage met allerlei materialen volledig uit. De brandweer rukte omstreeks 21u30 uit naar de lokalen van de jeugdvereniging KLJ in Tielen. Enkele voorbijgangers merkten brand op in de garage die naast het KLJ-lokaal in de Kerkstraat staat. Het vuur ging gepaard met een felle rookontwikkeling. Om een nog onbekende reden vatte de materialen in de garage vuur. Het lokaal van de KLJ bleef gevrijwaard. Waarschijnlijk ontstond de brand in een oude groentewagen, waarin allerlei kabels en andere materialen lagen voor de jaarlijkse Mazelkermis. De brandweer sleepte die brandende kar naar buiten.