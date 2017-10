De man, die zaterdagmiddag van een attractie in Bobbejaanland is gevallen, is overleden. Dat bevestigt de politie van Turnhout. De zestiger maakte een val toen hij de Aztek Express, een soort rups, wilde instappen. Het slachtoffer kreeg de eerste hulp door de diensten van het pretpark. Hij werd nadien in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij nu overleden.