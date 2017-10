Om het toenemend sluipverkeer rond de werken op de N13 (Geelseweg in Olen en Herentalseweg in Geel) tegen te gaan, zijn er betonblokken geplaatst op het kruispunt van de Sluizenweg en P. Van Lommelstraat in Olen. De laatste weken is er een toename van sluipverkeer vastgesteld in Gerheze, Draaivennen en de tussenliggende straten.

Al een tijdje mag er enkel verkeer van Geel richting Herentals rijden over de N13. Die zone met eenrichtingsverkeer is een twee weken geleden ook uitgebreid naar het grondgebied van Geel. Auto's die vanuit Herentals toch richting Geel willen rijden, nemen dan de kleine straatjes in de omgeving van de N13. Met de betonblokken willen de betrokken besturen zo'n sluipas doorknippen.